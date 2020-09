Internacional português na II Liga. Leixões confirma regresso de Beto

O Leixões confirmou, esta segunda-feira, o regresso de Beto, 11 depois. O internacional português vai jogar na II Liga, conforme a Renascença avançou em tempo oportuno.

Apesar de ter tido outras possibilidades no mercado, inclusivamente na I Liga, o guarda-redes, de 38 anos, que estava livre depois de ter deixado os turcos do Goztepe, regressa ao Estádio do Mar. O contrato é válido por duas temporadas, anunciou o Leixões, nas redes sociais.

Beto já tinha dito, em entrevista a Bola Branca, que desejava prosseguir mais perto de casa.

"Neste momento, dou prioridade a voltar a casa. Mas, obviamente, o mercado nem sempre se apresenta tão apetecível como nós desejamos. Não sendo apetecível terei de abrir outras portas, mas não estamos a falar na Turquia, ou algo que se pareça. Quero ficar muito mais perto", declarou, no final de agosto.

O guarda-redes esteve três épocas no clube de Matosinhos, onde foi campeão da II Liga, em 2007. Esteve depois duas temporadas no escalão principal, antes de se transferir para o FC Porto, clube pelo qual foi campeão nacional, venceu duas Taças e três Supertaças.



No currículo tem, ainda, o título da Liga das Nações, o de campeão romeno, pelo Cluj, e três troféus da Liga Europa, pelo Sevilha.