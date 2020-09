Feirense transfere Sturgeon para o OFI Creta

Fábio Sturgeon acertou, esta segunda-feira, a saída do Feirense e é reforço do OFI Creta para as próximas três temporadas. O avançado abriu a porta do mercado grego na temporada passada, quando representou o Xanthi, cedido pelo clube português.

Fez 31 jogos, marcou dois golos e convenceu os dirigentes do OFI a avançar pelo jogador de 26 anos. A lesão de outro português, Ricardo Vaz, poderá ter acelerado o interesse do OFI, 6.º classificado do campeonato grego na época passada.

Destacado no Belenenses, Sturgeon deixou o Restelo em 2017 e seguiu para o Vitória de Guimarães. Em 2018/19 reforçou o Feirense, ainda na I Liga.