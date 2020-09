Jesualdo Ferreira rejeita convite do Zamalek

Jesualdo Ferreira rejeitou o convite para voltar a treinar o Zamalek.

As duas partes estiveram em negociações, conforme a Renascença avançou, no entanto, não chegaram a bom porto por "razões pessoais e familiares", explicou o treinador, de 74 anos, no Instagram.

"Estou muito feliz e orgulhoso pelo convite por voltar a treinar a equipa. Infelizmente, por razões pessoais e familiares, não posso aceitar este desafio num momento tão importante para o clube", escreveu o técnico português, que deixou o Santos em agosto.

Os egípcios vão disputar, em outubro, as meias-finais da Liga dos Campeões asiática, frente aos marroquinos do Raja Casablanca.

Na mesma mensagem, Jesualdo deseja "a maior sorte para a equipa" e faz votos para que o Zamalek se sagre campeão asiático.