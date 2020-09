Dicas para reorganizar despesas, fazer gastos calculados e poupar

Comece por reunir todas as contas e tente baixar as faturas em casa : procure simuladores, renegoceie os contratos, avalie passar para uma só empresa de cada serviço. “Por vezes, quando olhamos com atenção, estamos a pagar um seguro se calhar de um carro que já não temos”, avisa Cláudio Santos.

Sabe para onde vai o seu dinheiro? Quanto gasta por mês no supermercado? Quanto paga às seguradoras? Qual a despesa mensal com telecomunicações e energia?

“Temos de parar, olhar e reavaliar onde estão os nossos custos ao longo do ano todo . Só assim é que conseguimos criar uma massa que depois nos vai ajudar em momentos mais difíceis, como este que estamos a viver agora”, com a pandemia de Covid-19.

O mesmo se aplica às dívidas. Tem empréstimos junto do banco? Utiliza cartões de crédito? Há quanto tempo não faz uma pesquisa no mercado? Procure saber se as condições dos empréstimos continuam atrativas, se outras instituições oferecem spreads mais baixos, se é vantajoso juntar diferentes créditos.

O objetivo é “ver onde podemos ir buscar valores que parecem pequenos mas, todos somados, dão uma fatia muito interessante daquilo que é o nosso orçamento familiar”, diz Cláudio Santos.

Nos cartões de crédito, o discurso é diferente. São empréstimos para consumo com elevadas taxas de juro. Aqui o conselho é que pague o mais rápido possível esta dívida. Neste momento o banco não lhe paga nada pelos depósitos, a taxa de juro é zero, mas está a pagar cerca de 17% em juros pelo que pediu através dos cartões de crédito.

Gestão do orçamento familiar

A forma mais fácil de controlar o dinheiro é saber como está a ser gasto e o melhor processo é apontar todas as contas. Basta dividir uma folha ao meio e durante o mês ir somando, de um lado o que ganha e do outro onde gastou. Cláudio Santos sublinha a importância deste exercício. “Pode parecer algo complicado, mas não, nada mais é do que escrever aquilo que ganhamos e aquilo que gastamos. E temos que ser muito realistas e muito disciplinados.”

No final do mês, será mais fácil perceber, por exemplo, qual o esforço financeiro da família com a casa (empréstimo, luz, água, etc), uma fatia que não deverá ultrapassar os 35% a 40% do orçamento mensal.

“Mesmo que não tenha uma grande literacia financeira, uma família olhando para estes custos consegue logo rapidamente identificar alguns sítios onde pode eliminar custos.”

Crie um fundo de emergência

Todos devemos ter uma poupança para um imprevisto: desemprego, doença súbita, acidente ou outra qualquer situação de emergência.

É dinheiro que deve estar disponível e ser suficiente para manter o nível de despesa, pelo menos, durante meio ano. Deverá somar as despesas mensais e multiplicar esse valor por seis, para calcular quanto deve manter num fundo de emergência.

Poupe por objetivos

Um incentivo à poupança é dar um destino a esse dinheiro. Pode ser para o fundo de emergência, para as férias, para trocar de carro, para amortizar os créditos, uma formação ou mesmo para a reforma.

“Depois, é importante estipular o valor de poupança que podemos fazer e, quando falamos em valores de poupança as pessoas pensam que não conseguem poupar 200€/mês. Não! Vamos poupar 20€, 30€, vamos poupar um valor que pomos de parte logo no início do mês e vai fazer parte da nossa poupança e vai estar presente para as nossas necessidades”, diz Cláudio Santos. Cada um deverá avaliar quanto consegue colocar de lado por mês.