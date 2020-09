Criar uma agência de viagens em plena pandemia? Nuno e Isabel acreditam que é o ideal

Veja também:

Os números são tão grandes quanto aterradores: até junho deste ano, a chegada de turistas caiu 65% e as perdas em exportações foram de milhares de milhões de euros em todo o mundo. O setor do turismo embateu de frente com a Covid-19. Mas em Espinho, há um casal que não se amedronta com as dificuldades. Acha até que é o momento ideal para avançar com a criação de uma agência de viagens. Mas como?

“A Covid-19 de certa forma só vem intensificar a necessidade deste tipo de conceito, e deste tipo de viagens. O turismo tem de mudar, há uma necessidade enorme, neste momento, de passarmos para um turismo sustentável. A palavra já está na boca do mundo há muitos anos, mas a verdade é que as pessoas não sabem o que significa”, começa por dizer Isabel Neto, de 33 anos.

Ao lado, Nuno abana com a cabeça em sinal de consentimento. O jovem de 34 anos garante que a ideia é a de criar uma alternativa ao turismo de massas, “preocupando-nos com o número de pessoas que levamos a viajar”.

“Os nossos 'tours' têm no máximo 12 pessoas. Temos de ter uma maior consciencialização da sustentabilidade do nosso negócio, criando um impacto positivo quer para o viajante, quer para as comunidades para as quais estamos a viajar”, acrescenta.