Luís Tralhão. "Gonçalo Ramos deve jogar e não queimar etapas"

Gonçalo Ramos volta a estar na ordem do dia no Benfica. O avançado, que marcou dois golos na estreia pela equipa principal, nas Aves, na época passada, está a dar que falar pelo grande arranque de temporada na equipa B.

Com a concorrência de nomes como Waldschmidt, Dawrin, Vinícius e Seferovic, o jovem, de 19 anos, poderá ter dificuldade em fixar-se no plantel de Jorge Jesus, mas o treinador irá observá-lo.

Luis Tralhão, que orientou Gonçalo na formação do Benfica, considera que importante para ele, neste momento, é jogar.

"Tenho a certeza que jogando o Gonçalo vai crescer mais, se for no patamar da equipa A perfeito, se for na equipa B perfeito também, desde que o Gonçalo e toda a estrutura esteja de acordo com essa etapa. Também é importante não queimar etapas, no mundo em que vivemos é tudo muito mediático, mas o que é essencial é que o jogador esteja preparado. Se acho que o Gonçalo tem condições para isso, também acho que a precipitação pode criar alguma dúvida, por isso acho que é importante, apesar dos sinais que o Gonçalo tem dado, a estrutura do Benfica encontrar o que é melhor para ele, mas acho que ele está no caminho certo para aparecer em grande, seja agora ou dentro de alguns meses", diz o treinador, em entrevista à Renascença.