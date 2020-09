Benfica e Huddersfield terão acordo por Chris Willock

O Benfica terá aceitado a proposta do Huddersfield Town para ficar com Chris Willock em definitivo, de acordo com o "Mail Online".

O extremo inglês, de 22 anos, esteve emprestado aos "terriers", na segunda metade da temporada passada, e somou dois golos em 14 jogos.

Os dirigentes do Huddersfield terão ficado agradados e, segundo a referida fonte, terão acordado pagar cerca de um milhão de libras (1,1 milhão de euros) ao Benfica para ficar com Willock.

O Benfica contratou Chris Willock ao Arsenal, na época 2016/17, quando o avançado era um dos mais promissores jogadores ingleses. Contudo, nunca chegou a confirmar o potencial e pode deixar a Luz sem se estrear pela equipa principal do Benfica.