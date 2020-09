Covid-19. Loures cancela festejos carnavalescos de 2021

Veja também:

A Associação do Carnaval de Loures decidiu cancelar todos os festejos carnavalescos de 2021, como medida preventiva para evitar a propagação da pandemia da Covid-19, assim como a noite de fados prevista para 7 de novembro.

Devido à pandemia também já foram cancelados os corsos carnavalescos de Estarreja, Ovar, Mealhada, Figueira da Foz e Torres Vedras.

Em comunicado, a Associação do Carnaval de Loures explica que as medidas surgem tendo em conta a evolução do novo coronavírus em Portugal e apela para a "melhor compreensão" pelos "transtornos eventualmente causados, salientando que a presente decisão tem a finalidade única de evitar riscos para a saúde pública e acautelar, acima de tudo, o bem-estar e a segurança de todos”.

A associação adianta que as medidas serão objeto de monitorização e de avaliação permanente, sendo revistas e alteradas nos termos das orientações que venham a ser emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).”.