Batman volta à ação com Robert Pattinson livre da Covid-19

O ator Robert Pattinson já estará livre da Covid-19 e voltou às filmagens do novo filme do super-herói Batman.

As filmagens estiveram forçosamente paradas durante duas semanas, depois de o protagonista ter testado positivo para o novo coronavírus no início do mês.

Na altura, a Warner Bros. anunciava a suspensão, dizendo que um dos membros da produção havia contraído Covid-19, mas não confirmava a sua identidade. Foram várias fontes próximas da produtora que revelaram à revista “Variety” que era Robert

Pattinson o visado.

A revista "Vanity Fair" também afirmou que Pattinson era a pessoa especificada, mas o estúdio nunca o confirmou.

A retoma das filmagens foi confirmada à “Variety” por um porta-voz da Warner Bros.: “Depois de um hiato para precauções de quarentena da Covid-19, a gravação de 'The Batman' em Inglaterra foi retomada”.

Além do ator, estiveram em isolamento outros membros do elenco e da equipa de produção que estiveram em contato com Pattinson.

O filme, que está a ser gravado no Reino Unido, está a ser dirigido por Matt Reeves e conta também com Zoe Kravitz (como Mulher-Gato), Paul Dano (Charada), Colin Farrell (Pinguim), Jeffrey Wright (comissário Gordon) e Andy Serkis (mordomo Alfred).

Deverá ficar pronto no final do ano e tem estreia prevista nos Estados Unidos no dia 1 de outubro de 2021.