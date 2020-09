Segunda direção proposta por Ventura para o Chega volta a ser chumbada

A segunda direção proposta por André Ventura, na II convenção do Chega, voltou a ser chumbada. Depois de, na primeira votação, a lista não ter sido aprovada, já que não conseguiu a maioria dos votos (teve 183 votos a favor e 193 contra), Ventura apresentou aos militantes uma lista muito semelhante, com apenas um nome a mais, Rui Paulo Sousa.

Desta vez, 219 favor 121 votaram contra. Ainda assim, de acordo com os estatutos do Chega, a lista proposta pelo líder precisava de obter dois terços dos votos. Segundo o artigo 3.º do regulamento eleitoral nacional do partido nacional populista, se não for obtido o voto de dois terços dos delegados "deve o presidente eleito da direção nacional submeter nova lista, no prazo máximo de duas horas, aos delegados eleitos à Convenção Nacional, para votação no menor espaço de tempo possível”. “A Convenção Nacional não poderá ser dada por terminada sem que seja regularmente eleita a lista da direção nacional”, estipula ainda o mesmo artigo. André Ventura foi o último a colocar o seu voto na urna. Na mesa de voto, fonte da organização disse à Renascença que as urnas só encerrariam quando Ventura votasse.

Alguns dos delegados abandonaram a convenção ainda antes das novas votações - o que fez com que, na segunda ronda de votações, houvesse menos 36 votos.

Depois da votação, André Ventura dirigiu-se aos delegados. Esteve perto de pedir a demissão - mas recuou, após as reações efusivas da plateia, que gritou "Não!". "Ventura vai em frente, tens aqui a tua gente", ouviu-se na tenda que alberga o evento. Aparentemente emocionado, abraçou o presidente da mesa da convenção e anunciou a interrupção dos trabalhos, para constituir uma terceira lista. A terceira lista, entretanto apresentada, é igual à anterior. O presidente da mesa da convenção disse mesmo aos delegados que “André Ventura não verga, nós que o conhecemos já sabemos”. Luís Graça acrescentou, ironizando: “já marquei alojamento para a próxima semana”. Os delegados regressaram então às votações, ao som de "Lovely Day", de Bill Withers.

A assistir aos avanços e recuos no processo de votação estiveram dois representantes da Casa Civil do Presidente da República - Rita Magalhães Colaço, secretária do Conselho de Estado, e o assessor político Nuno Sampaio, que abandonaram o evento após o discurso de André Ventura. A representar o CDS-PP, está Pedro Pestana Bastos.