Chega. GNR identifica “algumas pessoas” sem máscara na convenção

A GNR desenvolveu neste domingo uma ação de fiscalização na II convenção do partido Chega e identificou “algumas pessoas” que se encontravam dentro da tenda sem máscara.

A informação foi transmitida à Renascença por fonte da Guarda Nacional Republicana, segundo a qual os militares agiram à paisana.

A fiscalização do cumprimento das normas de segurança no âmbito da pandemia de Covid-19 surge depois de um primeiro dia de convenção em que a grande maioria dos participantes não usou máscara dentro da tenda e em que o distanciamento de segurança não foi cumprido, nomeadamente entre as cadeiras.