Carlos César quer próximo Presidente da República a atuar "contra todos os extremismos”

O presidente do PS, Carlos César, disse este domingo que o próximo chefe de Estado português deve ser um "contribuinte da estabilidade política", atuando "contra todos os extremismos" e valorizando as autonomias da Madeira e Açores.

Questionado depois se a frase reflete o apoio de Carlos César a Marcelo Rebelo de Sousa (e não a Ana Gomes, militante do PS), o presidente do PS remeteu a resposta para depois da comissão nacional de 24 de outubro.



"Não tenho mais comentários a fazer. Quando as eleições presidenciais ocorrerem, cada um terá a oportunidade de expor o seu ponto de vista, e eu não serei exceção. Por enquanto o que devemos acentuar é um conjunto de princípios e de salvaguardas que devem resultar dos mandatos presidenciais. E sobre essa matéria, fui razoavelmente claro. Quanto à decisão do PS, creio que não deixará de o fazer na reunião da comissão nacional, que já convoquei para esse efeito", afirmou.



Carlos César falava na sessão de encerramento do XIX congresso do PS/Madeira, que decorreu no Funchal, confirmando a liderança de Paulo Cafôfo, que foi eleito em julho décimo presidente do partido na região, numas eleições internas na qual foi o único candidato.