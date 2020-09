Bastonária dos enfermeiros foi “dar um beijo de amiga” a Ventura

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, participou, no sábado, na II Convenção Nacional do Chega, em Évora, para “dar um beijo de amiga” ao presidente do partido nacional populista, André Ventura. Este domingo, voltou ao local, mas enquanto bastonária.

“O André foi meu colega no Conselho Nacional do PSD, onde eu já não estou e ele também já não está. Acho muito importante as pessoas terem atividade política da mesma forma que a defendo para os enfermeiros”, disse Ana Rita Cavaco, no sábado, à agência Lusa.

A responsável sublinhou que a sua “militância continua onde está, no PSD”.

“Hoje [sábado] vim mesmo dar um beijo de Ana Rita, de amiga. Amanhã [domingo] estarei cá de forma oficial, como estive no PS, no PCP, no PP, a representar os enfermeiros. Mas o André, acima de tudo, é meu amigo e será sempre”, esclareceu.