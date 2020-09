À terceira foi de vez. Ventura consegue fazer eleger lista para direção do Chega e deixa recados internos

À terceira foi de vez. André Ventura conseguiu fazer eleger na convenção do Chega em Évora a lista da direção nacional que apresentou por três vezes. Duas vezes foi chumbada pelos delegados e só na última hora foi possível dar por terminada a convenção.

247 delegados votaram a favor, 25 votaram contra, numa sala que ao longo da tarde se foi esvaziando.

Após a votação, Ventura falou para dentro do partido avisando que vai ser preciso mais do que jogos de bastidores para o derrubar como líder.

"Somos feitos de uma incrível massa de resistência e sabemos que o nosso caminho é o certo, que as nossas convicções são profundas e a nossa fé inabalável. Vai ser preciso bem mais do que uma tenda, do que algumas bandeiras e alguns votos para me derrubar. Vai ser preciso bem mais do que alguns jogos de bastidores para me derrubar", afirmou o líder do Chega.

De forma a assegurar isso mesmo, Ventura garantiu que vai proceder a mudanças, para garantir que o poder do partido fica mesmo entregue aos militantes.

“Apresentámos um programa para Portugal, lutámos por ele. Estávamos prestes a perder esse caminho que tínhamos feito. Não podemos nem deixaremos que volte a acontecer”, disse Ventura, deixando uma promessa: “vamos fazer mudanças para que o poder no Chega nunca seja retirado aos militantes”.