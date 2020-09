Descentralizar em Portugal é “profundamente difícil” diz ministra da Coesão Territorial

"Por exemplo, na Proteção Civil é facílimo, tudo o que está a ser criado no âmbito da Proteção Civil é nos territórios do interior", adiantou a governante.

Ana Abrunhosa admitiu que há serviços "que são muito mais fáceis de mudar do que outros" e deu o exemplo dos arquivos dos ministérios: "podem mudar para estes territórios do interior, temos vantagens (...) libertam edifícios que muitas das vezes têm custos elevados", argumentou.

"Passar qualquer coisa de Lisboa para o resto do país tem uma grande resistência nos serviços dos ministérios. Não estou a dizer nos ministros, estou a dizer nos serviços dos ministérios. É perder poder. Nós temos de ter consciência disto", disse Ana Abrunhosa, em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios.

Grandes Opções do Plano

A ministra da Coesão Territorial, que antes de ir para o Governo liderou a Comissão de Coordenação do Centro (CCDRC), exortou "todos os interessados" no novo aeroporto daquela região a unirem-se em redor de um projeto, trabalharem em conjunto e garantirem que é sustentável.

Na mesma entrevista, Ana Abrunhosa classificou de "um mau exemplo" a disputa entre as regiões de Leiria e Coimbra pela construção de um novo aeroporto na região Centro.

Ana Abrunhosa revelou ainda que no programa de apoio criado pelo Governo, que previa 90 milhões de euros para fixar 1.600 postos de trabalho no interior, a procura superou a oferta, tendo sido recebidas 4.435 candidaturas.

"Esta procura foi em quantidade. O que nós temos de avaliar é se ela é em qualidade e fazer uma reflexão (...). O que vamos fazer agora é, com celeridade e com rigor, harmonizando o procedimento, porque foi uma medida para todo o país, analisar e aprovar as boas candidaturas", explicou a ministra, admitindo um reforço financeiro "se estiverem em causa boas candidaturas".

Já a dotação financeira destinada a projetos de produtos e serviços, como equipamentos de proteção individual ou dispositivos médicos, para combater a pandemia de covid-19, foi multiplicada por cinco pelo Governo face à previsão inicial.

Segundo Ana Abrunhosa, foram aprovados 637 projetos que correspondem a 174 milhões de euros de fundos, maioritariamente nas regiões Norte e Centro.