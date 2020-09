Balanço DGS. Portugal regista número diário de mortes mais alto desde 9 de julho

O número de óbitos associados à Covid-19 subiu, neste domingo, para um valor que não se via desde 9 de julho, dia em que também se registaram 13 mortes relacionadas com o novo coronavírus.

Dez dos óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), enquanto as restantes três são na região Norte.

Quanto à faixa etária destes óbitos, dois foram entre os 60 e os 69 anos, outros dois na faixa a seguir (70/29) e os restantes nove dizem respeito a pessoas com 80 anos ou mais.

Os dados da Direção-Geral de Saúde mostram, por outro lado, uma descida no número de novos casos (552), o que costuma ser normal em dias de fim-de-semana. Foi no Norte que se registou o maior aumento do número de infeções: 273. Segue-se a região LVT (179), Alentejo (35), Algarve (33) e Centro (29).

Nos arquipélagos, os Açores registam mais dois casos e a Madeira mais um.