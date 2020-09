"FinCEN Files" mostram que organizações criminosas moveram biliões de dólares com a ajuda de bancos

Uma fuga de informação de mais de 2100 relatórios norte-americanos revela como alguns dos maiores bancos permitiram que criminosos movimentassem dinheiro sujo em todo o mundo.

Os relatórios, enviados entre 1999 e 2017 por vários bancos às autoridades norte-americanas, conhecidos como SARs (Suspicious Activity Reports), revelam detalhes sobre transferências bancárias de mais de dois biliões de dólares (2 000 000 000 000, em algarismos).

A informação está a ser avançada pelo Expresso, que faz parte do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), uma organização sem fins lucrativos sediada em Washington, que fez a investigação.

Envolvidos no escândalo estão cinco dos principais bancos do mundo: o JP Morgan, o HSBC, o Standard Chartered, o Deutsche Bank e o Bank of New York Mellon.

Os documentos foram conseguidos pelo site de informação norte-americano BuzzFeed News, que partilhou com o consórcio de jornalistas.

O site descreve esta investigação como "um vislumbre sem precedentes sobre a corrupção financeira global, os bancos que a possibilitam e as agências governamentais que acompanham seu crescimento".

Segundo o BuzzFeed News, os documentos revelam que lucros de guerras relacionadas com a drogas, fortunas desviadas de países em desenvolvimento e dinheiro roubado num esquema Ponzi (esquema em pirâmide) foram todos autorizados a fluir para dentro e para fora dessas instituições financeiras, apesar dos avisos dos próprios funcionários dos bancos.

Ainda segundo o site, os pagamentos suspeitos têm fluído em todo o mundo e em inúmeros setores, "desde desportos internacionais ao entretenimento de Hollywood, a imóveis de luxo e aos restaurantes de sushi Nobu".

O jornal vai mais longe: "as redes pelas quais o dinheiro sujo atravessa o mundo tornaram-se artérias vitais da economia global".