Thiago Santana bisou, Santa Clara ganhou

O Santa Clara venceu o Marítimo por 2-0, em jogo da jornada inaugural da I Liga de futebol e que marcou o regresso da competição profissional aos Açores, após a interrupção devido à covid-19.

Dois golos de Thiago Santana, aos 57 e 72 minutos, bastaram à equipa açoriana para somar os primeiros pontos da nova época, formação que concluiu o campeonato passado a jogar no continente, tendo efetuado os jogos como anfitriã na Cidade do Futebol, em Lisboa.

Com esta vitória, o Santa Clara junta-se no comando do campeonato às outras três equipas para já vitoriosas na ronda, Benfica, FC Porto e Belenenses SAD, enquanto o Marítimo está no fundo da tabela com Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Famalicão.

Veja o resumo da partida.