Público nas bancadas? Depende da divisão que se joga

O futebol voltou, mas não de forma igual. Depende das divisões em que se joga. Repare-se no exemplo que chega dos Açores este domingo.

Nos jogos da I Liga não há público nas bancadas e o Santa Clara - Marítimo decorre à porta fechada.

Já no Estádio Municipal da Praia da Vitória, nos Açores (Ilha Terceira), em jogo da Série G do Campeonato de Portugal, a partida entre Fontinhas e Estrela tem “lotação esgotada” com público nas bancadas.

O Governo Regional dos Açores permite 10% de público nos estádios, à exceção do Santa Clara, que acatou as recomendações da Liga Portugal e da DGS para os encontros das Ligas profissionais.