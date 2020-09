O Tondela e o Rio Ave empataram 1-1 em jogo da primeira jornada da Liga.

Os golos foram apontados por Ricardo Alves, pelos beirões, e Meshino, pelos vilacondenses, já em tempo de descontos.

Com este empate, as duas equipas ficam instaladas no oitavo lugar da prova, com um ponto.

Veja o resumo do jogo.