França. PSG ganha, Marselha empata

O PSG derrotou o Nice por 3-0 em partida da jornada 4 da liga francesa. Já o Marselha, de André Villas Boas, empatou contra o Lille, de José Fonte e Renato Sanches.

O campeão francês marcou por Mbappé – recuperado da Covid-19 -, Di Maria e Marquinhos.

Já o Marselha voltou a não vencer no campeonato e empatou.

Luiz Araujo marcou para o Lille, mas Germain empatou perto do final da partida.

Nesta altura, o Marselha soma 7 pontos, contra 6 do PSG. O líder do campeonato é, nesta altura, o Saint-Ettiene, com 10 pontos, os mesmos do Rennes.