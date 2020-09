Aberdeen perde antes de defrontar Sporting

O Aberdeen perdeu em casa, por 0-3, contra o Motherwell, em jogo da 8.ª jornada da Liga escocesa, na última partida antes da visita a Alvalade.

Os golos foram todos apontados na primeira meia hora: Mark O'Hara, Christopher Long e Bevis Mugabi.

A equipa, que tem dois jogos em atraso no campeonato, chegava à oitava jornada com uma sequência muito positiva, com quatro vitórias na Liga e duas na Liga Europa, mas, aos quatro minutos, já estava a perder.



O Aberdeen joga quinta-feira contra o Sporting para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

O campeonato é liderado pelo Rangers, com 20 pontos, apesar de ter empatado diante do Hibernian. Já o Aberdeen é quarto, com 12 pontos.