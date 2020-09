TikTok anuncia acordo com Oracle e Wallmart. “Fantástico”, diz Trump

A aplicação TikTok, filial da sociedade chinesa ByteDance e ameaçada de ser proibida nos Estados Unidos, anunciou no sábado (já domingo na hora de Lisboa) um acordo de princípio com as norte-americanas Oracle, como parceiro tecnológico, e Walmart, em termos comerciais.

"Estamos felizes que a proposta da TikTok, Oracle e Walmart resolva os problemas de segurança apontados pela administração norte-americano e as questões relativas ao futuro da TikTok nos Estados Unidos", disse um porta-voz.

“Dei a minha aprovação ao acordo. Se se concretizar, tanto melhor. De contrário, também estará bem”, anunciou momentos antes o Presidente norte-americano, antes de partir para uma reunião de campanha na Carolina do Norte.

Donald Trump classificou o acordo de princípio de "fantástico". O negócio prevê também que as duas empresas norte-americanas possam comprar até 20% da TikTok, antes de uma futura entrada em bolsa, provavelmente no próximo ano.

Com este acordo, a tecnológica Oracle 'bateu' todas as empresas que estavam na corrida pela TikTok, onde se inclui a Microsoft e o Twitter.

Nova empresa com sede nos EUA

A ser concluído, o acordo vai permitir a criação de uma empresa, possivelmente com sede no estado do Texas, acrescentou Trump, que ameaçou proibir as operações da aplicação nos Estados Unidos por considerar estar em risco a segurança nacional do país.

A nova empresa vai contratar pelo menos 25 mil pessoas e contribuir com cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,2 mil milhões de euros) para um fundo dedicado à educação dos norte-americanos.

"Isso é a contribuição deles que tenho pedido", disse o Presidente norte-americano.

A Oracle, multinacional norte-americana de tecnologia informática, vai ser responsável por toda a informação dos utilizadores norte-americanas da aplicação chinesa de partilha de vídeos, e pela proteção dos sistemas informáticos de modo a garantir o cumprimento das exigências de segurança nacional impostas pela administração Trump.

A Wallmart, multinacional norte-americana de venda a retalho, vai fornecer as plataformas de comércio digital e outros serviços comerciais à TikTok, que tem cerca de 100 milhões de utilizadores nos Estados Unidos e quase mil milhões em todo o mundo.

Na sequência do anúncio deste acordo, o Departamento de Comércio norte-americano anunciou que iria adiar, pelo menos até 27 de setembro, a proibição de descarregamento da TikTok. A proibição devia entrar em vigor neste domingo.