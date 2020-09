Moira Forjaz exibe retratos de habitantes da Ilha de Moçambique

Com entrada gratuita, a mostra pretende ser uma “homenagem às pessoas especiais, vibrantes, interessantes e doces da Ilha de Moçambique”, num convite ao diálogo com a comunidade eborense, pautado “pela cor, pela luz e pela sombra” que preenchem as fotografias.

Moira Forjaz nasceu no Zimbabué, em 1942. Estudou Artes Gráficas na School of Arts and Design de Joanesburgo. Trabalhou como fotojornalista na África do Sul e, a partir de 1975, como realizadora e fotógrafa documental de artes em Moçambique, ilha onde vive e trabalha em conjunto com a comunidade local, em vários projetos sociais.

“Ilhéus” vai poder ser visitada, a partir de dia 19, na Sala Rostrum do CAC, numa “viagem à Ilha de Moçambique”, cidade geminada com Évora desde 1997, que pretende, também, promover a “proximidade de dois territórios com História e Património comuns, o que é particularmente relevante no atual contexto pandémico”, assume a organização.

“Ilhéus é um projeto sobre a vida, sobre o facto que tudo está dentro de um único grande céu e todos têm direito a ter um nome. Não há nada de mais importante do que o nosso nome: é só com ele que existimos”, resume a curadora, Paola Rolletta.

A exposição vai ficar patente até ao final do primeiro trimestre de 2021 e tem entrada gratuita durante o horário normal de funcionamento do Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida. É, também, possível fazer visitas guiadas em grupos entre cinco a dez pessoas, mediante inscrição prévia.

Devido à pandemia de covid-19, a FEA recorda que estão em vigor as medidas de prevenção epidemiológica recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção.