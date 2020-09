Sporting com reforços da equipa B para preparar Liga Europa

O Sporting prosseguiu, este sábado, em Lagos, a preparação para o jogo da Liga Europa de futebol diante do Aberdeen, com vários futebolistas da equipa B integrados, num momento em que o plantel tem várias baixas por covid-19.

No treino, Hugo Cunha, João Silva, Geny Catamo, Bruno Paz, Mess de Wit, Pedro Marques e Joelson Fernandes foram os jogadores que reforçaram o plantel principal na sessão, segundo informou o Sporting.

No treino, além da ausência dos nove jogadores infetados, o último dos quais o médio Palhinha, também o treinador Rúben Amorim não seguiu viagem para o Algarve e o jogo de estreia na I Liga, com o Gil Vicente, acabou mesmo adiado.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte tinha informado que o jogo era adiado, por não estarem reunidas as condições necessárias para a sua realização, com casos de covid-19 nos dois clubes.

Na quinta-feira, o Sporting tem prevista a receção aos escoceses do Aberdeen (20:00), na terceira pré-eliminatória da Liga Europa em futebol. Caso vençam, os leões irão discutir o play off de acesso à fase de grupos com o vencedor do jogo entre os austríacos do LASK Linz e os eslovacos do DAC Streda.