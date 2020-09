“Um bom amigo e irmão no episcopado”. Bispo de Vila Real recorda D. Anacleto

Para o bispo de Vila Real, "fica memória de alguém que foi capaz de por todas as suas qualidades e todo o seu saber ao serviço do crescimento e do conhecimento do Povo de Deus”.

“Que Deus o compense por isso", conclui D. António Augusto Oliveira.

D. Anacleto Oliveira morreu na sexta-feira de manhã, na sequência de um despiste de automóvel ocorrido na Autoestrada 2 (A2), perto de Almodôvar.

O óbito foi declarado no local e o corpo encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.

Muitas têm sido as reações de pesar pelo falecimento do bispo de Viana do Castelo. O Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se “chocado e pesaroso”. O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, sublinha que “o que é bom nunca se perde”.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo já decretou dois dias de luto. Aguardam-se informações sobre as cerimónias fúnebres.