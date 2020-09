Tolentino Mendonça recorda D. Anacleto Oliveira como “homem de diálogo, apaixonado pela Palavra que anunciou”

O cardeal Tolentino Mendonça destaca a forma discreta, serena e incisiva do ministério de D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo falecido na sexta-feira.

Em declarações à Renascença neste sábado, D. José Tolentino Mendonça define-o como um homem de diálogo e apaixonado pela Palavra que anunciou.

“Nesta hora que, para nós, na fé, assoma como um mistério de Páscoa do Senhor – porque é a vida do D. Anacleto de Oliveira que somos chamados a ver à luz do mistério de Cristo – eu recordo dois aspetos fundamentais”, começa por dizer.

“O primeiro é aquele que é dado pelo seu mote episcopal: uma palavra surpreendente, ou não, do Evangelho de Marcos, com uma grande força espiritual e que é a frase ‘Escravo de todos’. Foi assim que ele pensou o seu ministério e o viveu de uma forma discreta, serena, dialogante, mas muito incisiva em todos aqueles com quem se cruzou”, apontou o conselheiro do Papa.

“E depois, o grande Ministério da Palavra e do amor pela Palavra de Deus que o D. Anacleto de Oliveira viveu. Sendo um reconhecido exegeta, com uma altíssima especialização científica no estudo, no escrutínio das sagradas escrituras, ao mesmo tempo, ele foi – como diz o Papa Francisco na Exortação Evangeli Gaudium – um pregador que se deixa ferir pela beleza da Palavra, pela força da Palavra”, descreve.