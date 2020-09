Monsenhor Sebastião Pires Ferreira assume funções na diocese de Viana do Castelo

Monsenhor Sebastião Pires Ferreira assume funções de administrador diocesano em Viana do Castelo, após a morte de D. Anacleto Oliveira, na sexta-feira. O bispo foi vítima de um trágico despiste de automóvel na A2, nas proximidades de Almodôvar.

Numa nota enviada à Renascença, lê-se que, "em conformidade com as normas do Código de Direito Canónico – Cân. 416, 419, 421 – decidiu o Colégio de Consultores da Diocese de Viana do Castelo eleger como Administrador Diocesano, o Reverendíssimo Monsenhor Sebastião Pires Ferreira", que aceitou o encargo.

A eleição, diz a nota, foi já comunicada a núncio apostólico em Portugal, monsenhor Ivo Scapolo, e vigora até que o Papa Francisco nomeie um sucessor para D. Anacleto Oliveira.

Monsenhor Sebastião Pires Ferreira tem 76 anos de idade e foi ordenado padre em 1967, tendo sido nomeado vigário-geral da Diocese de Viana do Castelo em março de 1985.

Foi ainda delegado da Administração da Diocese aquando das saídas de D. Armindo Lopes Coelho (1997) e D. José Augusto Pedreira (2010).

O bispo D. Anacleto Oliveira faleceu na sexta-feira aos 74 anos, na sequência de um despiste de automóvel ao fim da manhã. Era o único ocupante da viatura.

Em nota enviada à Renascença, a diocese sublinha que em breve dará indicações sobre as cerimónias exequiais.