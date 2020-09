D. Anacleto Oliveira. Cerimónias fúnebres de segunda a quarta-feira em Viana do Castelo e Leiria

As cerimónias fúnebres de D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo que morreu esta sexta-feira num acidente de viação, vão decorrer entre os dias 21 e 22 de Setembro, "com o fim de evitar constrangimentos desnecessários, e sempre seguindo as normas de saúde prescritas", anunciou a diocese de Viana do Castelo.

Na segunda-feira, ao final da tarde, são acolhidos na Sé de Viana os restos mortais de D. Anacleto. A partir das 22h30, reza-se a Oração de Completas, no local.

Na terça-feira de manhã, entre as 9h00 e as 14h00, há uma "oração livre dos fiéis", "cumprindo as normas da DGS", afirma a diocese, em comunicado.

Às 15h00, será celebrada uma missa presidida pelo arcebispo primaz de Braga, Jorge Ferreira da Costa Ortiga, na Sé de Viana do Castelo.

A cerimónia contará ainda com a presença dos restantes bispos da Conferência Episcopal Portuguesa, do presbitério da diocese de Viana do Castelo e dos representantes dos diversos movimentos eclesiais, assim como autoridades civis e militares, segundo os lugares disponíveis na Sé Catedral, explica o comunicado.