Autarquia de Ponte de Lima lamenta morte de D. Anacleto Oliveira

A autarquia de Ponte de Lima manifesta o "mais profundo sentimento de pesar pela morte inesperada de D. Anacleto Oliveira".

"Trata-se de uma perda irreparável para a Diocese de Viana do Castelo e para a Igreja Portuguesa, o desaparecimento deste prelado que há dez anos a Santa Sé nomeou Bispo Titular da Diocese de Viana do Castelo, e que ainda recentemente celebrou o Jubileu Sacerdotal", assinala a autarquia em comunicado.

O município de Ponte de Lima, neste "momento tão doloroso", endereça as "mais sentidas condolências à família de D. Anacleto Oliveira" e reconhece "o papel a todos os níveis meritório de D. Anacleto de Oliveira, nos campos da liturgia e da espiritualidade, assim como na interpretação e tradução do texto bíblico".

"Mas recordamos, sobretudo, a sua bondade, o seu espírito altruísta e conciliador, como grande cristão que era, a sua preocupação constante em contactar com as comunidades católicas e com a população, perante quem se sentia um verdadeiro Pastor", finaliza.