Alex Telles. Despedida? “Estou focado no meu trabalho”

O defesa Alex Telles, decisivo no triunfo do FC Porto sobre o Sp. Braga, colocou “água na fervura”, numa altura em que muito se fala da sua saída do Dragão.

Em declarações à Sporttv, o internacional brasileiro referiu: “Este prémio [de homem do jogo] é a resposta, foco-me muito no meu trabalho. As pessoas podem acreditar no que quiserem, o mister e os meus colegas sabem que estou com o clube. Estou focado no meu trabalho, em relação a outros temas tenho pessoas a trabalhar para mim".

Sobre a exibição, Alex Telles destaca o trabalho da equipa. “Não só eu mas toda a equipa fez um grande trabalho, sabíamos que o Sp. Braga vinha aqui para jogar, não fomos felizes com eles no ano passado mas o espírito da equipa continua cá, quem chegou também entrou bem. Demos o nosso máximo e estamos de parabéns”.

Alex Telles fez dois golos e uma assistência na partida contra os arsenalistas.