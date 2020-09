Tempestade "Alpha" provocou 555 ocorrências no país

A Proteção Civil registou 555 ocorrências em Portugal continental devido ao mau tempo, entre a meia-noite de sexta-feira e as 08h00 deste sábado, sendo o distrito de Leiria o mais afetado com 143 casos, informou fonte da ANEPC.



Em declarações à Lusa, Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou que a maioria das ocorrências “devido às condições meteorológicas adversas” foram quedas de árvores (203), seguidas de 174 inundações, 88 quedas de estruturas e 82 limpezas de via.



“Temos a destacar o distrito de Leiria, que registou um total de 143 ocorrências, seguido do distrito de Lisboa com 135 e depois os distritos de Setúbal e Faro com 47 cada”, avançou.

A tempestade subtropical “Alpha” já saiu do território nacional. Entrou no país esta sexta-feira, entre os distritos de Leiria e de Coimbra, onde se terá começado a fazer sentir por volta das 16h00.

Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro e descida da temperatura máxima nas mesmas regiões.



"Temos colocado um aviso amarelo de precipitação para os distritos de Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Viseu, devido a precipitação persistente e por vezes forte", alertou, em declarações à Renascença, a metereologista do IPMA Paula Leitão.



O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.