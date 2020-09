Mau tempo. O pior já passou mas é preciso precaução

O pior já passou. Depois de uma sexta-feira de chuva e vento, o tempo começa a melhorar.

“O pior relativamente a este período de condições meteorológicas adversas está em dissipação, ou seja, está a afastar-se do território continental. A madrugada já foi mais calma”, refere à Renascença o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, neste sábado de manhã.

Ainda assim, as autoridades registaram “33 ocorrências, maioritariamente no distrito de Leiria – ocorrências associadas à queda de árvores, queda de estruturas e inundações”, adianta.

A tempestade subtropical “Alpha” está, assim, a afastar-se de Portugal continental. Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro e descida da temperatura máxima nas mesmas regiões.



No Baixo Alentejo e Algarve, o céu deverá diminuir gradualmente de nebulosidade a partir da tarde.

O vento também está mais moderado.

“Para o dia de hoje, ainda mantemos aguaceiros em especial na região Norte e Centro, pelo que as precauções se devem manter relativamente aos efeitos”, sublinha o comandante Pedro Araújo

Até porque, recorde-se, a Autoridade Marítima Nacional alerta para a subida acentuada do nível do mar ao longo do fim-de-semana. Avisa, no seu comunicado, que poderão ocorrer inundações e que a água pode alcançar, num curto espaço de tempo, zonas que aparentemente são seguras.