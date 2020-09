Balanço DGS. Mais 5 mortes, 849 casos de Covid-19 e dois recordes

Há um novo recorde de novos casos de Covid-19 em Portugal. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram mais 849 pessoas infetadas com o novo coronavírus e mais cinco óbitos associados à doença.





Olhando para os números absolutos, Portugal conta até agora 68.025 casos confirmados de Covid-19, dos quais 1.899 não resistiram e 45.404 conseguiram recuperar.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com maior número de infeções detetadas: 34.825. Segue-se o Norte (24.522), o Centro (5.592), o Algarve (1.359) e o Alentejo (1.283). Nas regiões autónomas, o total de casos ronda os 200: 241 nos Açores e 203 na Madeira. Neste arquipélago ainda não foi registado qualquer óbito, ao contrário de todas as outras regiões do país.

No número de mortes, a liderança vai para a região Norte, com um total de 868 desde que a pandemia entrou em Portugal. Segue-se LVT (com 718), o Centro (256) e depois Alentejo, Algarve e Açores com valores de dois dígitos.