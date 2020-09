Reino Unido regista 4.322 novas infeções e 27 mortes

Veja também:

O Reino Unido registou 4.322 novas infeções e 27 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o ministério da Saúde britânico, que hoje anunciou mais restrições em parte de Inglaterra.

Na quinta-feira tinham sido contabilizadas 3.395 novas infeções e 21 mortes.

O total acumulado desde o início da pandemia da Covid-19 no Reino Unido passou esta sexta-feira para 385.936 um de casos de contágio confirmados e para 41.732 óbitos num período de 28 dias após um teste positivo.

A direção geral de Saúde de Inglaterra estima que o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) se encontre entre 1,1 e 1,4, acima do nível máximo de 1 considerado seguro.

Isto levou ao anúncio de restrições mais apertadas para as regiões de Lancashire, Merseyside e West Yorkshire, no norte de Inglaterra, e partes do centro do país devido ao aumento significativo de casos.