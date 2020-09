Nova Iorque. Tiroteio durante festa ilegal faz dois mortos e 14 feridos

Duas pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas na sequência de um tiroteio na madrugada deste sábado, em Rochester, Nova Iorque, anunciou a polícia. O incidente decorreu durante uma festa num quintal.

Segundo o chefe interino da polícia, Mark Simmons, um homem e uma mulher, entre os 18 e os 22 anos, morreram no tiroteio, avança a Sky News. Até agora, nenhum suspeito foi encontrado.

As 14 pessoas feridas foram levadas para dois hospitais diferentes, afirmou Simmons, precisando que nenhum dos feridos está em risco de vida.

"Esta é verdadeiramente uma tragédia de proporções épicas", disse Simmons, perto do local do crime.

A polícia respondeu a uma denúncia de alguém que tinha ouvido os disparos e, quando chegou ao local, cerca de 100 pessoas estavam a fugir da área.

“Esta é mais uma tragédia em que indivíduos organizam estas festas caseiras ilegais, que, em primeiro lugar, não são seguras por causa da Covid-19. Depois mistura-se álcool e violência e torna-se numa receita perfeita para um desastre”, disse Simmons.

Ajuntamentos de mais de 50 pessoas estão proibidos, em Nova Iorque, de acordo com as medidas impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O tiroteio surge numa altura em que o departamento de polícia da cidade foi abalado pela morte por asfixia de Daniel Prude.

Um vídeo filmado em março e tornado público pela família de Prude em 04 de setembro mostra Prude algemado e nu, enquanto um agente empurra a cara contra o chão na rua enquanto outro agente pressiona um joelho nas costas.

Os oficiais empurraram-no contra o chão durante cerca de dois minutos até ele parar de respirar.

Uma semana mais tarde, foi retirado a Prude o suporte de vida.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara, Lovely Warren, despediu o chefe de polícia La'Ron Singletary, alegando que este a enganou inicialmente acerca das circunstâncias da morte de Prude.