Ministro francês da Economia e Finanças está infetado

O ministro da Economia e Finanças de França, Bruno Le Maire, anunciou esta sexta-feira ter recebido um resultado positivo ao teste da Covid-19, apesar de não apresentar sintomas, referindo que continua em funções, mas entrou em quarentena.

“Testei positivo para Covid-19 esta noite. Isolei-me imediatamente na minha casa, de acordo com as regras de saúde do Governo”, afirmou o ministro, de 51 anos, numa mensagem divulgada no Twitter.

“Não tenho sintomas, [mas] permanecerei isolado durante sete dias”, acrescentou, sublinhando que, apesar disso, continua a exercer as suas funções.

Bruno Le Maire não é o primeiro membro do Governo francês a testar positivo para o novo coronavírus.

Em 9 de março, o ex-ministro da Cultura e atual ministro do Comércio Externo, Franck Riester, foi diagnosticado com a doença da Covid-19.

Também a ex-secretária de Estado para a Transição Ecológica Brune Poirson e a atual, Emmanuelle Wargon, estiveram infetadas em março.

No início de setembro, o primeiro-ministro, Jean Castex, foi colocado em isolamento em Matignon, depois de ter estado em contacto com o diretor da Volta à França em Bicicleta, Christian Prudhomme, também infetado.

O primeiro-ministro saiu, no entanto, de quarentena na semana passada, depois de um novo teste à Covid-19 ter apresentado resultado negativo.