Covid-19. França bate recorde com 13.498 novos casos num só dia

A França registou este sábado um recorde diário de casos de covid-19, com 13.498 novos infetados nas últimas 24 horas, anunciou a Agência Nacional de Saúde, acrescentando que, no mesmo período, morreram mais 26 pessoas. Veja aqui a evolução do número de casos em França, desde o início da pandemia.

No total, a França contabiliza 31.274 mortos por infeção pelo coronavírus que provoca a covid-19, desde o início da pandemia.

O número de mortos é menor do que o registado na sexta-feira (123), já que, nesse dia, foram contabilizados 76 óbitos de dias anteriores que ainda não haviam sido anunciados.

Segundo a Agência Nacional de Saúde, 46 dos 101 departamentos franceses têm um “nível alto” de transmissão do vírus, estando a ser investigados 105 surtos, ou seja, mais 58 do que na sexta-feira.

O número total de casos confirmados em França desde o início da pandemia é de 442.194.

Nos últimos sete dias, 5,6% dos testes para verificar a existência de infeção deram resultado positivo e 3.853 pessoas foram internadas em hospitais, das quais 593 em unidades de cuidados intensivos.

Os infetados com coronavírus já ocupam 20% de todas as unidades de cuidados intensivos dos hospitais da região de Paris (Ile-de-France).

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 953.025 mortos e mais de 30,5 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (198.597) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 6,7 milhões).

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.759 mortos, mais de 390 mil casos), seguindo-se Itália (35.692 mortos, mais de 296 mil casos), França e Espanha (30.495 mortos, mais de 640 mil casos).

Portugal contabiliza 1.899 mortos em 68.025 casos de infeção.