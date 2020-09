Confrontos em Londres entre polícia e opositores das restrições devido à pandemia

A polícia de Londres, Inglaterra, entrou este sábado em confronto com manifestantes que protestavam contra as restrições que visam conter a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com a agência Associated Press (AP), os confrontos ocorreram quando a polícia tentava dispersar centenas de manifestantes reunidos em Trafalgar Square, no centro de Londres.

Alguns dos participantes no protesto formaram bloqueios para impedir a polícia de consumar a prisão de manifestantes e o trânsito foi interrompido naquela zona, localizada a menos de um quilómetro da residência oficial do primeiro-ministro Boris Johnson.

Segundo a AP, o comício "Resistir e Agir pela Liberdade" incluiu dezenas de pessoas segurando faixas e cartazes, como um onde se podia ler "Isto agora é tirania" e indicava "Liberdade". A polícia afirmou que na manifestação existiram "bolsas de hostilidade" e "surtos de violência contra os agentes'' policiais.