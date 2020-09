Autoridades intercetam envelope com ricina enviado a Donald Trump

Um envelope alegadamente contendo ricina, uma substância de origem vegetal que é letal, foi enviada para a Casa Branca, em Washington, e as autoridades federais estão a tentar encontrar o remetente.

A notícia é avançada pelo diário norte-americano The New York Times, que dá conta de que ainda não é possível saber se o envelope foi intercetado antes de ter chegado à Casa Branca, mas os investigadores federais acreditam que terá sido enviado do Canadá.

Segundo a CNN, o envelope era destinado ao presidente norte-americano, Donald Trump.

As autoridades federais estão agora a tentar saber se outros envelopes semelhantes terão sido enviados através do serviço de correio norte-americano.

O The New York Times acrescenta que a Casa Branca ainda não comentou o incidente.

O diário norte-americano recorda ainda que, em 2011, quatro homens da Geórgia foram detidos por terem espalhado esta toxina simultaneamente em cinco cidades dos Estados Unidos.

Nesse ano, responsáveis de contraterrorismo norte-americanos revelaram que a Al-Qaeda estaria a planear ataques contra o país recorrendo à ricina.

Dois anos mais tarde, um homem do Mississípi foi detido por ter enviado cartas com ricina ao então Presidente, Barack Obama.

Em 2014, a atriz Shannon Richardson foi condenada a 18 anos de prisão por também ter enviado cartas, em maio de 2013, a Obama e o autarca de Nova Iorque, Michael Bloomberg, com a mesma substância.