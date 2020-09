Diogo Jota reforça Liverpool

O português Diogo Jota é o mais recente reforço do Liverpool e vai vestir a camisola 20 do campeão inglês.

O jogador, de 23 anos, mostrou-se feliz: “É um momento incrível para mim e para a minha família. Juntar-me a um clube como o Liverpool é incrível, só quero começar a jogar. Quem olha para a Premier League vê sempre o Liverpool como uma das grandes equipas, era impossível dizer não e espero poder tornar-me num jogador importante no futuro”.

Também o técnico Jurgen Klopp explicou contratação: “Dá-nos imensas opções, só tem 23 anos e está ainda longe de ser um artigo terminado. Tem imenso potencial, velocidade, defende, pressiona. Vai tornar-nos mais imprevisíveis e dar-nos opções para diferentes sistemas táticos porque pode jogar em qualquer uma das posições do ataque no 4-3-3 ou nas alas se jogarmos com quatro médios”.