Miguel Oliveira sofre duas quedas mas está apto para competir

O piloto de Almada foi diretamente ao posto médico, avaliado e declarado apto para voltar à pista. No entanto, já sem tempo para lutar por um lugar direto na segunda sessão de qualificação (Q2), que determina os primeiros 12 lugares na grelha.

Miguel Oliveira teve uma manhã atribulada, em Misano, este sábado, no circuito onde se realiza o GP da Emilia Romagna e da Riviera de Rimini, em Itália. Caiu duas vezes durante a terceira sessão de treinos livres, e na segunda queda gerou apreensão, ao apresentar queixas, ainda na gravilha.





“Abalado e pisado, mas podemos confirmar que o Miguel não tem qualquer osso partido”, anuncia a equipa no Twitter. O piloto português saia pouco depois do centro, dando sinal afirmativo para a equipa.

Miguel Oliveira estará na Q1, para tentar ser um dos dois mais rápidos e assim ser repescado para a Q2. O vencedor do GP da Estíria ficou com o 15.º registo, na tabela de tempos combinados das três sessões de treinos livres.

O piloto português terá tarefa difícil na Q1, onde terá de competir com as Ducati de Andrea Dovizioso, líder do Mundial de MotoGP, e de Jack Miller, bem como como Alex Rins, em Suzuki.





[Notícia atualizada às 12h50, com segunda queda do piloto]