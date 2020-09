Miguel Oliveira arranca do 15.º lugar para o GP da Riviera de Rimini

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai partir no domingo do 15.º lugar da grelha para o Grande Prémio da Emília Romana e Riviera de Rimini, sétima prova da temporada de MotoGP, depois de ter caído duas vezes , este sábado.

O piloto prometeu "não baixar os braços" e fazer uma corrida "ao ataque do início ao fim" no Grande Prémio da Riviera de Rimini de MotoGP, sétima ronda do campeonato, que decorre no domingo.

"Depois das quedas desta manhã, saímos para o FP4 [quarta sessão de treinos livres] com o objetivo de ganhar um pouco mais de confiança. Conseguimos um bom ritmo. Na qualificação, melhorei o meu tempo por volta, mas não foi suficiente para passar para a Q2. Faltou velocidade, faltou juntarmos todos os setores na volta rápida", explicou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira acredita que vai ter pela frente "uma corrida dura", mas espera "trazer para casa o maior número de pontos possível".

As quedas, na curva 15 do circuito italiano, impediram o piloto português de melhorar o seu registo e ir além do 16.º lugar da sessão, o que o obrigou a participar na primeira fase da qualificação (Q1).

Oliveira chegou a liderar esta fase eliminatória, da qual seriam apurados os dois mais rápidos para a Q2, mas acabaria por baixar ao quinto lugar final, que corresponde ao 15.º posto da grelha de partida, a 764 milésimos de segundo do autor da ‘pole position’, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que bateu o australiano Jack Miller (Ducati) e o francês Fabio Quartararo (Yamaha).





Quedas provocadas por "falta de temperatura nos pneus"

O piloto Miguel Oliveira explicou, este sábado, que foi a "falta de temperatura nos pneus" da sua KTM que provocou as quedas nos treinos livres no circuito de Misano.

O piloto luso explicou que "quando se cai por os pneus estarem frios, não há muito a fazer".

Miguel Oliveira, que fez o 15.º melhor tempo da sessão de qualificação, terá as outras três KTM a partir à sua frente, com as duas motas da equipa de fábrica a terem conseguido um lugar entre os 10 primeiros.

O piloto de Almada acredita que tanto o espanhol Pol Espargaró como o sul-africano Brad Binder têm "algo mais na afinação das suas motas" e que, por isso, "são mais rápidos" do que os pilotos da equipa Tech3, pela qual corre Miguel Oliveira.

"As motas são exatamente iguais, mas em termos de afinação devem ter algo diferente. Mas vamos ver amanhã [no domingo]. Temos um bom ritmo de corrida. Só preciso de começar melhor do que na semana passada e fazer umas ultrapassagens no início", frisou o piloto de 25 anos.