​Desfasamento de horários de trabalho? É um problema, não uma solução, dizem trabalhadores e empresários

Rafael Campos Pereira afirma que a nova legislação “coloca um problema sério às empresas que trabalham em laboração contínua e que deixarão de o poder fazer”, de acordo com as novas regras.

Em causa, o facto de o executivo ter aprovado as novas regras, que vão durar enquanto durar o estado de contingência, sem levar o tema às reuniões da Concertação Social, limitando-se a pedir um parecer aos parceiros que tiveram dois dias para o entregar. Não foram só os sindicatos a ficar desagradados. Também os representantes do patronato.

Conceitos "muito indeterminados" preocupam

Sérgio Monte, secretário Geral adjunto da UGT, alerta para o facto de a nova legislação ter conceitos “muito indeterminados”, nomeadamente o de “prejuízo sério”. Em teoria, o trabalhador pode invocá-lo, para recusar um determinado horário de trabalho. Mas, “na prática, o assunto acabará na generalidade das vezes em tribunal”.

O advogado da área laboral Pedro da Quitéria Faria é também muito crítico do diploma, que considera um exemplo de má prática legislativa. Pedro Faria dá alguns exemplos das dúvidas que se poderão colocar a trabalhadores e empresas: “O diploma diz que os trabalhadores com filhos com menos de 12 anos se podem opor e os pais dos filhos com mais de 12 podem fazê-lo também? E a não ser aceite a justificação, é considerada uma falta injustificada ou é uma dispensa que é remunerada por aquele período?”.

Na ótica deste advogado, “o problema matricial está a montante; na forma como o diploma está construído e nos seus conceitos vagos genéricos, vagos, abertos e brancos que começam logo na definição do seu objeto - as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto salvo aquelas em que tal se afigure manifestamente impraticável”. Este conceito vago “pode afastar um grande número de empresas, mas pode revelar-se também um verdadeiro alçapão para muitas.”

Pedro da Quitéria Faria diz que os advogados da área laboral vivem “uma pandemia legislativa, com o governo a aprovar alterações cada dois dias”.

Para evitar a disseminação da Covid-19, o Governo aprovou no último Conselho de Ministros um regime excecional de reorganização do trabalho. De acordo com o projeto de diploma que foi entregue aos parceiros sociais, os patrões podem mudar horários sem consentimento dos trabalhadores, nas empresas que tenham mais de 50 trabalhadores a trabalhar em simultâneo, desfasando os horários de entrada, saída e pausas. Pode, assim, impor trabalho por turnos e mesmo trabalho noturno. Só os trabalhadores com filhos menores de 12 anos a seu cargo podem opor-se. Grávidas, lactantes ou trabalhadores com deficiência ou doença crónica terão de invocar um prejuízo para a sua saúde ou segurança e todos os outros trabalhadores terão de invocar um prejuízo sério.

O regime é obrigatório para as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. As coimas, para as empresas que não cumprirem, podem atingir largos milhares de euros.