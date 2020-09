É a idade dos porquês. Do armário. Da irreverência. Dos sonhos... Se descrever um adolescente não é fácil, definir a adolescência é quase impossível.

Mas queremos conhecê-los, compreendê-los. Por isso, esta semana, no Da Capa à Contracapa, a psicóloga Margarida Gaspar de Matos, autora do novo ensaio “Os Adolescentes, as suas vidas, o seu futuro!” e o psiquiatra Daniel Sampaio assumem a missão de guiar pais, educadores e adultos em geral numa viagem ao fascinante mundo da adolescência.

A conversa aborda o relacionamento entre pares e entre os joves e todos os que com eles se cruzam, passando pela violência no namoro e a escola.

"Há uma coisa muito importante que é ouvir o que eles [adolescentes] têm a dizer", sublinha Daniel Sampaio, que defende a criação de literacia em saúde mental - ou seja, mais conhecimento sobre saúde mental para se perceber os sinais de alarme.

O psiquiatra alerta ainda para as desiguldades que a escola online cria.

Margarida Gaspar de Matos chama a atenção para o facto de os jovens portugueses serem os que têm menos autonomia na Europa. São, por outro lado, também os que têm melhor comunicação com os pais e a família.

