Poeta António Carlos Cortez vence Prémio Literário Ruy Belo

Poeta e professor, António Carlos Cortez é o vencedor deste ano do Prémio Literário Ruy Belo com o seu mais recente livro de poemas, “Jaguar”, editado em 2019 pela Dom Quixote. A obra, nas palavras do júri revela um “salto quantitativo” em relação à obra do autor e uma “coerência estrutural”

“Jaguar” é uma obra constituída por 48 poemas em prosa, que abordam temas como o fim da linguagem, a música de Philip Glass, a poesia de Jim Morrison, o sangue de Ian Curtis, a guerra, o Vietname, a literatura e as visões de Rimbaud.

O júri composto por José Manuel Mendes, da Associação Portuguesa de Escritores, Ricardo Gil Soeiro, da Associação Portuguesa dos Críticos Literários e João Rodil, da Câmara Municipal de Sintra avaliou um conjunto de 26 livros.

Promovido pela autarquia de Sintra, o prémio destina-se a distinguir obras em verso. Segundo o júri, o livro de António Carlos Cortez demonstra uma “coerência estrutural do volume, patente na forma como os diversos núcleos imagéticos que explora se vão desdobrando de forma fulgurante”.