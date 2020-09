Paulo Morais apresenta "O pequeno livro negro da corrupção". "A política transformou-se num meganegócio"

"O pequeno livro negro da corrupção" é o mais recente trabalho do autor Paulo Morais. A obra é apresentada esta sexta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Organizado como um dicionário, apresenta de A a Z casos e protagonistas desde o 25 de Abril, embora o autor reconheça, em declarações à Renascença, que, “se quiséssemos falar da corrupção em Portugal nos últimos 30 anos, não podia ser um pequeno livro negro, teria que ser uma grande enciclopédia com 40 e tal volumes”. Confessa que é uma espécie de registo para memória futura, apenas “uma amostra de quem têm sido os malandros que andam a destruir a nossa vida”.

Paulo Morais considera que a corrupção em Portugal é sistémica e deixa críticas a todos os setores que têm contribuído para o seu enraizamento, desde a supervisão bancária, à investigação criminal, passando pelas classes política e empresarial.

E tudo começa nos partidos que “em Portugal mandam em quase tudo. Colocam os seus agentes na política, na administração central e nos cargos autárquicos, com dois grandes objetivos: primeiro, fazer negócios para privilegiar os financiadores dos partidos, e, para além disso, arranjar lugares para que os seus apaziguados mantenham esta máquina a funcionar. A política transformou-se num meganegócio”.

Paulo Morais dá como exemplo o funcionamento das comissões setoriais da Assembleia da República. “A comissão de obras públicas, por exemplo, tem deputados que deveriam tratar das questões de obras publicas na perspetiva do interesse publico, mas não é isso que acontece. O presidente é um deputado do PSD que se chama António Topa que tem empresas de obras públicas, o vice-presidente é o Pedro Coimbra do PS que também está ligado às obras públicas, o deputado Emídio Guerreiro do PSD está ele próprio ligado a uma empresa de obras públicas. Temos deputados que deveriam estar a pensar no interesse do povo, e estão, em vez disso, a utilizar o lugar para ter informação privilegiada, para influenciar a legislação e ter acesso aos decisores do estado que lhes permite ter mais encomendas que os seus concorrentes”.