Morreu o autor de “Forrest Gump”, Winston Groom

"Fiquei triste ao saber que o Alabama perdeu um dos nossos escritores mais talentosos", escreveu Kay Ivey no Twitter. "Embora seja lembrado por ter criado Forrest Gump, Winston Groom foi um jornalista talentoso e notável autor da história americana. Os nossos corações e orações estão também com a sua família".

Winston Groom, autor do aclamado “Forrest Gump”, morreu aos 77 anos, avançou esta sexta-feira a governadora do Alabama, através do Twitter.

Groom escreveu o livro que eu origem ao filme “Forrest Gump”, em 1994. Na altura, a obra arrecadou sete Óscares, o de Melhor Filme, Melhor Ator, para Tom Hanks e Melhor Realizador, para Robert Zemeckis.

O The Guardian recorda que Winston Groom se formou na Universidade do Alabama, em 1965, antes de um período ao serviço do Exército dos EUA, que incluiu uma missão durante a guerra do Vietname.

Após o sucesso de "Forrest Gump", Groom escreveu uma sequela, em 1995, intitulada "Gump & Co".

Além de ficção, Groom, um ex-jornalista, escreveu também não-ficção sobre vários assuntos, incluindo a temática da guerra civil americana.