Bordallo Pinheiro e Vista Alegre revelam peças criadas pela top model Claudia Schiffer

Ao todo, numa coleção a que deu o nome “Cloudy Butterflies”, a alemã desenvolveu onze peças em cerâmica para a Bordallo Pinheiro, e três peças em “art glass”, de vidro colorido, para a Vista Alegre. Em comunicado, as duas marcas centenárias portuguesas referem a paixão da modelo internacional “por design” e relembram que “no ano passado” criaram uma parceria com Schiffer.

As peças foram já mostradas pela primeira vez, na “Maison & Objet, em Paris, uma das principais feiras mundiais do setor de decoração e lifestyle”. As peças que o público pode adquirir a partir de hoje por encomenda, sendo produzidas “exclusivamente para cada cliente” dizem as empresas, são variadas.

A coleção de cerâmica em tons branco e azul, inclui uma peça grande de parede, duas peças de parede de menor dimensão, um vide poche, um prato de bolos, dois vasos, uma fruteira e duas saladeiras. Todas as peças são decoradas com borboletas em diversas cores. Já as obras em vidro são um centro de mesa, uma jarra alta e uma jarra baixa.

Segundo as duas marcas, “a produção destas peças é de elevada exigência técnica e requer um processo manual complexo, minucioso e muito demorado. As jarras de vidro, por exemplo, são produzidas utilizando a técnica “incalmo”, que era frequentemente usada na época medieval”.

A supermodelo internacional, há muitos anos que coleciona peças da Bordallo Pinheiro. Ao que a marca indica essa coleção começou com uma peça que lhe foi oferecida como “presente de aniversário, há muitos anos por um casal amigo português, Carlos e Filipa” que lhe deram “uma travessa para queijo com ratos cinzentos”.

Sobre a inspiração para a criação de “Cloudy Butterflies”, Claudia Schiffer indica: “Tendo crescido perto de Rhein, na Alemanha, rodeada pelo campo, inspirei-me muitas vezes na natureza, nomeadamente nas borboletas e nas nuvens. Pensando nisso, quando desenvolvi os vasos de art glass para a Vista Alegre, escolhi cores naturalistas que explorassem muito essa sensação de trazer a natureza para dentro de casa. Para as peças cerâmicas optei por um design mais detalhado e decorativo ao estilo figurativo de Bordallo Pinheiro”.

As duas marcas portuguesas, pertença do Grupo Visabeira, mostram honradas com esta parceria com a supermodelo alemã. Nuno Barra, administrador da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro, afirma que “A parceria estabelecida com Claudia Schiffer é um importante contributo para a afirmação internacional das duas marcas portuguesas como referências globais em design. Acima de tudo é uma honra colaborar com um ícone da moda de renome mundial como Claudia Schiffer, que assimila as nossas marcas no seu quotidiano, tornando-as suas.”