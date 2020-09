Vamos a isto

No mar encapelado do futebol português, com sobressaltos, expectativas e muitas dúvidas à mistura, vai logo à noite ser dado início ao campeonato português de futebol.

E começa com um jogo de palpitante interesse, capaz de vir a subir de tom a discussão que por aí anda à volta do Benfica, depois da sua eliminação da Liga dos Campeões.

O Famalicão é o adversário o que faz subir a responsabilidade da nova equipa de Jorge Jesus.

Os famalicenses constituíram a principal da sensação da temporada anterior.

Regressados ao primeiro escalão depois de quase duas dezenas de anos de ausência, tiveram um percurso brilhante ao longo das 34 jornadas, porque realizaram exibições de muita qualidade e a elas aliaram resultados que lhes permitiram uma classificação inesperada.

E apesar das mudanças registadas na defesa, com saídas de jogadores muito influentes, a verdade é que o Famalicão vai estar certamente à altura de deixar um registo no arranque da prova máxima do nosso futebol.

Significa tudo isto que ao Benfica cabe entrar no jogo com todas as cautelas se não quiser agravar a situação já criada pela infausta jornada der Salónica.

Quanto ao resto há uma nota de destaque para o adiamento por razões compreensíveis do jogo que estava marcado para Alvalade entre o Sporting e o Gil Vicente, dois clubes atingidos de forma muito expressiva pela pandemia que grassa pelo mundo, e que exige medidas premonitórias do mesmo género para evitar casos futuros do mesmo género.

E, claro, teremos no domingo o grande jogo da jornada com o campeão nacional Futebol Clube do Porto a receber no seu estádio o credenciado Sporting Clube de Braga.

Mesmo tratando-se de um desafio complicado, os portistas tudo farão para iniciar a defesa do título que ostenta.

De resto, deseja-se boa sorte a todos os demais num campeonato atípico, sem percalços, e que não venha a ser muito afectado pela conjuntural situação que estamos a viver.